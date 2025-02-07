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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

"DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU BİZZAT KENDİSİNDEN ÖĞRENDİM"

Erdoğan, konuşmasında Cumhur İttifakı’nın ortağı olan Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Bahçeli'ye hem şahsım hem de partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Sağlık durumunun iyi olduğunu bizzat kendisinden öğrendim. Kendisinin kısa sürede nekahat sürecini tamamlayarak, Türkiye'ye olan hizmet mücadelesine eskisinden de büyük bir kararlılıkla devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Erdoğan, yaptığı telefon görüşmesi sırasında Bahçeli’nin moralinin yerinde olduğunu ve sağlık durumunun iyiye gittiğini de sözlerine ekledi.

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