Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine 34 ürün eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine 34 yeni ürün ekledi. Listede, hamburger köftesinden pidelere, sucuktan lahmacuna kadar birçok üründe sakatat ve tavuk eti gibi sağlıksız maddelere rastlandığı açıklandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Yayınlanan yeni listede sofralarımızdan eksik olmayan 34 ürün daha yer aldı. Bu ürünler arasında bazı firmaların, maliyetleri düşürmek için vatandaşa sattıkları köftenin içine sakatat ve kıymalı pidede tavuk eti koydukları belirlendi. Kırmızı toz biberden kekiğe, kaşar peynirinden tereyağına kadar birçok ürün listenin içinde yer aldı.

HAMBURGER KÖFTESİNDE SAKATAT TESPİT EDİLDİ

Son ifşa listesine göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan "Baget Burger" işletmesinin hamburger köftesinde sakatat tespiti yapıldı. Aynı zamanda, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan "Devecioğlu Esnaf Lokantası"nda satılan pidelerde de kanatlı hayvan eti tespit edildi.

KIYMALI PİDEDEN KANATLI HAYVAN ETİ ÇIKTI

Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren "Sar Kebap"ta terbiyeli dana etinde kanatlı hayvan eti bulundu. Mamak ilçesindeki "Meşhur Pide Salonu-Meryem Koçer"de satılan kıymalı pidede de yine kanatlı hayvan eti yer alıyordu. Mamak’ta bir başka işletme olan "Şanlı Aspava-Ayhan Kaleli"de ise lahmacun harcında sakatat tespit edildi. Keçiören’deki "Ebrar Et ve Et Ürünleri" firmasında ise sucuğun içinde tavuk kafası bulundu.