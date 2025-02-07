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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Talisca...

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Talisca...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Filip Kostic'i eklerken, sakatlıkları bulunan Oosterwolde ve Becao ile takımdan ayrılan Samet Akaydın'ı listeden çıkardı. Yeni transferlerden Diego Carlos ve Ognjen Mimovic kadroya dahil edilmezken, sarı-lacivertliler Son 16 play-off turunda 13 ve 20 Şubat’ta Anderlecht ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe, UEFA'ya gönderdiği Avrupa Ligi kadrosuna Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Filip Kostic'i dahil etti.

Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao ile takımdan ayrılan Samet Akaydın'ı listeden çıkardı. Listeye 3 futbolcu ekleme hakkı, yeni transferler Skriniar ve Talisca ile sezon başında kadroya yazılmayan Kostic'ten yana kullanıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçında sakatlanan yeni transferlerden Diego Carlos listede kendisine yer bulamadı. Süper Lig'de de lisansı çıkarılması planlanmayan yeni transfer Ognjen Mimovic de listeye giremedi.

Sezon başında bildirilen listede Levent Mercan, Serdar Aziz ve Oğuz Aydın'ın da isimleri bulunmuyordu.

Son 16 play-off turunda Anderlecht ile eşleşen Fenerbahçe turun ilk maçını 13 Şubat'ta evinde, rövanş karşılaşmasını ise 20 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

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