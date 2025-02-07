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Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Net Global Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

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Kadroya sarı kart cezası bulunan Rafa Silva ile sakatlıkları devam eden Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gabriel Paulista, Emrecan Terzi ve Necip Uysal dahil edilmedi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Udokhai, Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap

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