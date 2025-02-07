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Bir uçak faciası daha! Araçlara çarparak caddeye düştü, ölenler var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bir uçak faciası daha! Araçlara çarparak caddeye düştü, ölenler var

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Campo de Marte Havaalanı'ndan havalanan küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra kent merkezine yakın bir caddeye düştü.

7 kişi taşıma kapasiteli uçağın caddedeki başka araçlara da çarptığı kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazanın ardından çıkan yangına 5 araçla müdahale etti.

İtfaiye yetkilileri, uçakta kaç kişi bulunduğunun henüz netleşmediğini, kazadan herhangi birinin kurtulma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

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