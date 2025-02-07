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Almanya'da seçmenler 23 Şubat'taki erken genel seçimden umutsuz

Almanya'da seçmenler 23 Şubat'taki erken genel seçimden umutsuz

Almanya'da yayımlanan yeni bir ankete göre, seçmenlerin büyük çoğunluğu, 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçim sonrası siyasi istikrarsızlıktan endişe ediyor.

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Kamu yayıncısı ARD tarafından yapılan son anket sonucuna göre, seçmenlerin yüzde 69'u seçimden sonra istikrarlı bir hükümet kurulması konusunda "çok büyük" endişeler taşıyor.

Ankette, partilerin son oy oranlarına yönelik sonuçlar da açıklandı.

Buna göre, Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) yüzde 31 oyla birinci, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise yüzde 21 oyla ikinci sırada yer alıyor.

Başbakan Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Partinin (SPD) yüzde 15, Yeşillerin yüzde 14, Sol Partinin ise yüzde 5 oyu bulunuyor.

Hür Demokrat Parti (FDP) ve sol popülist Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) partileri ise seçim barajı olan yüzde 5'in altında kalıyor.

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