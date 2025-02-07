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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Devlet Bahçeli açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Devlet Bahçeli açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP genel başkan yardımcıları ile görüştüğü ve Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldığını söyledi. Destici "Sayın Devlet Bahçeli, Türk siyasetinin duayen isimlerindendir. İnşallah en kısa zamanda toparlanacak, tedavisi bittikten sonra da kaldığı yerden siyasetine devam edecektir." dedi.

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 Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin bir soru üzerine açıklama yaptı.

MHP'li isimlerle görüştüğünü ve Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunun bildirildiğini söyleyen Destici şunları kaydetti:

"Kamuoyuna MHP Genel Merkezi, Sayın Devlet Bahçeli'nin özel kalemi tarafından açıklama yapıldı biliyorsunuz. Yıllar önce de kendisi bir kalp ameliyatı geçirmişti daha sonra da bundan yaklaşık 9-10 yıl önce de kalp kapağı değişmişti. Şimdi o değişen kapakta bir takım zedelenmeler olduğu açıklandı ve yeniden değiştirildiği açıklandı.

MHP genel başkan yardımcısı arkadaşlarımızla görüştüm. Hem kendilerinden bilgi aldım hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Durumunun gayet iyi olduğunu ve en kısa zamanda toparlanacağını, normal hayatına döneceğini ifade ettiler. Bizim de Allah'tan dileğimiz budur. Sayın Devlet Bahçeli, Türk siyasetinin duayen isimlerindendir. Bu süre içerisinde de 'Önce milletim, ülkem, devletim' diyerek siyaset yapmıştır. Biz kendisine Büyük Birlik Partisi camiası ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah en kısa zamanda toparlanacak, tedavisi bittikten sonra da kaldığı yerden siyasetine devam edecektir."

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