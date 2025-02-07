Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim sorusuna yanıt

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçime karşı olduğu bilinen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gerçek gündemin ekonomik sıkıntılar olduğunu söyledi. Basın toplantısı sırasında bir gazetecinin ısrarla CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim konusunda soru sorması üzerine Yavaş, “Cevap veriyorum; sonuna kadar emeklilerimizin ve asgari ücretlilerimizin yanında olacağız” yanıtını verdi.

Abone ol

CHP'de cumhurbaşkanı adayı kim olacak gerilimi sürüyor. CHP yönetimince adayın ön seçimle belirlenmesi kararı sonrası kriz çıktı.

Sorunun çözümü için gözler ön seçimin yol haritasının açıklanacağı 10 Şubat'taki PM toplantısından önce gözler, 9 Şubat'ta Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geleceği buluşmaya çevrildi.

Ön seçimin erken olduğunu daha önce açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, duruşunu bir kez daha gösterdi.

"Ülkeyi gerçek gündemine çekmek istiyorum"

Basın mensuplarıyla bir araya gelerek, belediyenin sosyal yardımlarıyla ilgili bilgiler verdiği basın toplantısında Yavaş, şunları söyledi:

"Bugünkü iktidar emekliyi, asgari ücretlileri açlık sınırının altına mahkum etmiştir. Bir zamanlar yapılan simit hesapları artık yapılmıyor farkında mısınız? Çay simit bile alınamayacak fukaralık meydandadır. Emeklilere layık görülen bu maaş, iktidarın ayıbıdır. Sizi bu yoksulluğa mahkum edenleri unutmayın. Bu günler inşallah geçer ve memleketimiz adil bir yönetime kavuşur.

Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum. Eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız ilk yapılacak şey yoksullara sahip çıkmaktır.

Ülkeyi gerçek gündemine çekmek istiyorum, gücüm yettiği kadar. CHP’li belediyeleri de insanlarımıza destek olmaya çağırıyorum. Bizim gündemimiz belli. Bu gündem dışında hiçbir şeyin tartışılmasından yana değilim. Bana soracağınız siyasi bir soru, halkın gündeminin önüne geçecek. Bu konuda anlayışınıza sığınıyorum. Bu konu haricinde başka bir soruya cevap vermeyeceğim."

Mansur Yavaş, bir gazeteci ısrarla CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim konusunda soru sorunca, “Cevap veriyorum; sonuna kadar emeklilerimizin ve asgari ücretlilerimizin yanında olacağız” yanıtını verdi.