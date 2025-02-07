Vasip Şahin duyurdu! Sahte içkiden Ankara'da 33 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da onlarca kişinin ölümüne neden olan sahte içki felaketi Ankara'ya da sıçradı. Ankara Valisi Vasip Şahin sahte içkiden 33 kişinin hayatını kaybettiğini 20 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

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Ankara Valisi Vasip Şahin, "Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği Açılış Töreni"nde konuştu. Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, Ankara'da son zamanlarda, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu ifade etti.

Şahin konuya ilişkin şunları söyledi:

"Son günlerde ilimizde sahte alkole bağlı olarak ciddi ölüm olayları yaşanmaktadır. Bu bizi derinden üzmekte ve daha fazla teyakkuz haline sokmaktadır.

Son zamanlarda, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu belirtmek isterim.

Sahte alkol üreterek, vatandaşlarımızın canına kast edenlerle kolluk güçlerimiz geceli gündüzlü mücadele etmektedir. Denetimlerine, gıda denetim birimlerimiz de katılarak destek veriyor.

Bu çalışmalar sonucunda yaklaşık 102 ton etil ve metil alkol ele geçirilmiştir. Bunların 62 tonu, Düzce ve Konya'dan elde edilmiş, 40 küsür ton da ilimiz sınırları dahilinde ele geçirilmiştir.

Bu konuyla ilgili olarak 32 şüpheliye yönelik işlem yapılmış, bunların 13'ü tutuklanmış, 17'siyse tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmiş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Vatandaşlarımızı ikaz etmek istiyorum, ne olur alkolden uzak duralım. Sağlığımıza zararlı hele sahte alkol canımıza kast eden bir madde. Bu tür satışları yapanlarla ilgili vatandaşlarımız bizimle iletişime geçebilir. Mail atabilir, telefonla ulaşabilir."