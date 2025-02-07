Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat’ın cezasına itiraz

Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Narin’in cesedini sakladığını itiraf eden ve suç delillerini yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya, cezanın az olduğu gerekçesiyle itiraz etti. İtirafçı Nevzat’ın dosyası, istinafta yeniden ele alınacak.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 yaşındaki Narin’in cesedini sakladığını itiraf eden ve suç delillerini yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Baytiyar’a verilen cezaya, cezanın az olduğu gerekçesiyle itiraz etti.

Bakanlık avukatları, Bölge Adliye Mahkemesi’ne konuyla ilgili başvuruda bulundu. İtirafçı Nevzat’ın dosyası şimdi istinaf mahkemesinde ele alınacak.

Narin cinayeti davasında kim ne kadar ceza aldı?

Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran cinayetine ilişkin dava geçen yıl 28 Aralık günü karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’ın Türk Ceza Kanunu’nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Nevzat Bahtiyar’a ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanık Bahtiyar hakkında verilen kararın gerekçesinde şunlar kaydedildi:

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“Sanık hakkında diğer sanıklarla 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan mahkememize kamu davası açılmışsa da sanığın, Arif Güran'ın evine geldiğinde maktul Narin'in cansız bedenini yerde bulduğu, ardından sanık Salim'in tehditleri ile Narin'in cansız bedenini Arif'in evinden alarak Eğertutmaz Deresi'ne götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında, sanığın üzerine atılı eyleminin suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır.

Sanık, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve saikleri, Narin'in cansız bedeninin sanığın beyanları ile değil yapılan araştırmalar neticesinde bulunması, Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu güne kadar süren araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmaması, delil bulunmayışına sebebin ise söz konusu cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalması karşısında TCK'nin 281/1 maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden cezalandırılmıştır.”

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.

İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.