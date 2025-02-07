Eski ve yeni vekiller trafikte cezadan ömür boyu muaf tutulacak

TBMM, eski ve yeni 3 bin 600 milletvekili için ömür boyu trafik cezası muafiyeti getiriliyor. Yeni uygulamaya göre vekiller, kırmızı ışık ihlali, hız sınırı aşımı ve hatalı park gibi trafik cezalarından muaf tutulacak. Eski uygulamada milletvekilliği sona erdiğinde bu hak da sona ererken, artık ömür boyu geçerli olacak. CHP’li eski milletvekili Sabahat Akkiraz, “Kurallar herkes için geçerlidir” diyerek karara tepki gösterdi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), milletvekillerine sağlanan ayrıcalıklara bir yenisini daha ekledi. Yeni düzenlemeye göre, eski ve yeni toplam 3 bin 600 milletvekili için trafik cezalarına muafiyet getirildi. Bu karar yürürlüğe girdiğinde, eski ve mevcut vekiller kırmızı ışık ihlali yapsa da, hız sınırını aşsa da, hatalı park etse de herhangi bir trafik cezası ödemeyecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un onayına sunulan düzenlemeye göre, mevcut milletvekillerinin iki aracı, eski milletvekillerinin ise bir aracı trafik cezalarından muaf tutulacak. Milletvekili araçlarının plakaları Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına işlenecek ve bu plakalarla işlenen trafik ihlalleri bireysel olarak vekillere yansıtılmayacak. Ceza kesilse bile faturası TBMM bütçesinden karşılanacak.

Sözcü'nün haberine göre, daha önce milletvekilliği sona erdiğinde bu ayrıcalık da sona ererken, yeni düzenleme ile ömür boyu geçerli olacak.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Kamuoyunda tartışmalara yol açan karar, eski milletvekillerinden de tepki aldı. CHP İstanbul eski Milletvekili Sabahat Akkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruma tepki göstererek, "TBMM’den aradılar, dilekçe ile başvurursam bir aracım trafik cezalarından muaf olacakmış. Neden? Kurallara uymama hakkı mı var? Kurallar herkes içindir" ifadelerini kullandı.

Kararın kamuoyunda büyük tepki çekmesi beklenirken, düzenlemenin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından onaylanıp onaylanmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.