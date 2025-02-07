Peşe peşe yaşanan depremler korkuttu kaçış başladı! Emlak fiyatları düştü

Ege'de son günlerde artan sismik hareketlilikten etkilenen Santorini Adası'nda emlak fiyatlarının düştüğü ileri sürüldü.

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Yunan basınında yer alan haberlerde, sarsıntıların yaşandığı Ada'da gayrimenkullerini satmak isteyenlerin, ilanlarda verdikleri fiyatları 10 ila 40 bin avro düşürdüğü öne sürüldü.

Öte yandan, Panhelenik Hayvanseverler ve Çevreciler Federasyonu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, üst düzey merkezi ve idari yetkililere Santorini Adası'ndaki hayvanlara ilişkin duydukları endişeyi aktaran bir mektup gönderdiklerini ifade etti.

Sadece birkaç gün içerisinde binlerce kişinin terk ettiği adada, evcil hayvanlar, kümes hayvanları ve binek hayvanlarının çoğunun geride kaldığına işaret edilen mektupta, yetkililerden, sahipleri Ada'yı terk eden hayvanların bakımını üstlenmesi istendi.