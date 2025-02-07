İsrail 25 yıldır istiyordu! ABD, 'Bombaların Anası'nı İsrail'e teslim edecek

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'e en güçlü nükleer olmayan bomba konumunda bulunan ve "Tüm Bombaların Anası" olarak bilinen MOAB'ı teslim edeceklerini açıkladı. İsrail'in 2000 yılından beri istediği bombayı Bush döneminden Joe Biden'a kadar kimse vermemişti. İddiaya göre İsrail, MOAB'ı İran'a karşı kullanmayı düşünüyor.

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ABD Başkanı Donald Trump (78), Salı günü Beyaz Saray'da Benjamin Netanyahu'yu ağırladı. Gazze Şeridi'nin ABD tarafından devralınarak yerinden edilen Filistinlilerin topraklarında lüks tatil köyleri inşa edilmesine yönelik skandal bir planı kamuoyuna sundu.

Cumhuriyetçi lider, İran'ı da hedef tahtasına oturttu.

11 tonluk bomba gönderecekler

Trump'ın Orta Doğu'daki "kriz yöneticisi" Steve Witkoff (67), İsrail'e en güçlü nükleer olmayan silah sistemlerinden birini teslim edeceklerini duyurdu. Witkoff'a göre Pentagon, yeraltındaki derin sığınakları yok edebilecek devasa 11 tonluk bombalar gönderecek.

"Uranyum tesislerini hedef alabilirler"

BILD gazetesinin yorum haberine göre "Mesaj net: Bu bombalarla İsrail ordusu, İran'ın nükleer silah üretimi için hammadde ürettiği yer altındaki uranyum zenginleştirme tesislerini hedef alabilir."

Habere göre bu bombaların teslimat planları, İsrail'in Tahran'la gelecekteki çatışmalara yönelik stratejik yönünün bir sinyali olarak değerlendiriliyor. İsrailliler bu mega bombaları 2000'li yılların başlarından bu yana talep ediyordu, ancak George W. Bush (78) döneminden Joe Biden'a (82) kadar tüm başkanlar bu ihracatı reddetmişti. Hatta Trump da ilk döneminde bu talebi onaylamamıştı. Bu yüzden askeri analistler, İsrail ordusunun İran'ın nükleer programını yok etmeye yetecek kapasiteye sahip olmadığını değerlendiriyordu. İstihbarat raporlarına göre İran, en kötü senaryoda bu yıl içinde dünyanın onuncu nükleer gücü olabilir.

2017'de DEAŞ'a karşı kullanıldı

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB, "Mother of All Bombs" yani "Tüm Bombaların Anası" olarak biliniyor. MOAB, Amerika Birleşik Devletleri ordusu için geliştirilen bir güdümlü bomba. Geliştirildiği dönemde Amerikan ordusu cephaneliğindeki en güçlü nükleer olmayan silah olarak lanse edilmişti. MOAB, ilk olarak 13 Nisan 2017 tarihinde Afganistan'da DEAŞ sığınaklarına düzenlenen hava saldırılarında kullanıldı.

GBU-43'ler, hava indirme platformlarında duran beşiklerde taşındıkları C-130 kargo uçağından teslim edilir. Bombalar, beşiği ve platformu uçaktan çıkaran drogue paraşütleri konuşlandırılarak atılır. Fırlatmadan kısa bir süre sonra drogue'lar serbest bırakılır ve bomba, geciktirici bir paraşüt kullanılmadan düşer. Bombaları hedeflerine yönlendirmek için GPS uydu rehberliği kullanılıyor. MOAB belirli bir hedefe karşı kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve kendi başına tipik bir ağır bombardıman görevinin etkilerini kopyalayamaz.

"Yaparlarsa, yok edilirler"

Oval Ofis'te bu konuyla ilgili sorulara yanıt veren Trump, İran Devrim Muhafızlarının kendisine yönelik bir suikast planı hazırladığına dair güvenilir raporların bulunduğunu belirtti. Trump, "Eğer böyle bir şey yaparlarsa yok edilirler," diyerek başına bir şey gelmesi durumunda olacakları açıkça ifade etti: Talimatlarımı bıraktım; geriye hiçbir şey kalmayacak.