Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adayaman'da depremzede Karakuş ailesine ev ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'daki BAYKAR Konutları'nda ikamet eden Karakuş ailesi ile Turgut Reis Mahallesi'ndeki ticaret merkezinde esnafa ziyarette bulundu. Erdoğan, daha sonra BAYKAR konutlarında ikamet eden Karakuş ailesiyle bir araya geldi.

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Erdoğan, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla bulunduğu Adıyaman'daki anma töreninin ardından, Turgut Reis Mahallesi'ndeki ticaret merkezinde esnafı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, depremzedeler için inşa edilen BAYKAR Konutları'nda ikamet eden Karakuş ailesiyle evlerinde bir araya geldi.

Siteler Mahallesi Örenli TOKİ'de yaşayan Abdullah Karakuş ve Mukaddes Karakuş çiftini ziyaretinde Erdoğan, aile üyeleriyle sohbet etti.

Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti.