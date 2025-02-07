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ABD Başkanı Trump, Hristiyan karşıtlarıyla mücadele için kararname imzaladı

ABD Başkanı Trump, Hristiyan karşıtlarıyla mücadele için kararname imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, "Hristiyanlık karşıtı ön yargılarla mücadeleye" yönelik görev gücü kurulmasına ilişkin kararname imzaladı.

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Trump, "Dini Özgürlükler Başkanlık Komisyonu"nun kurulacağını açıklamasının ardından din konulu kararnameye imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, "Hristiyanlık karşıtı ön yargılarla mücadele" için Adalet Bakanı Pam Bondi'nin başına getirileceği görev gücü oluşturulması talimatı verdi.

Kararnamede, Hristiyanları hedef alan "politika ve uygulamaların tespit edileceği, sonlandırılacağı ve düzeltileceği" ifadesi yer aldı.

Trump ayrıca, 2016'daki başkanlık kampanyasında kendisine dini danışmanlık yapan Paula White liderliğinde Beyaz Saray bünyesinde "inanç ofisi" kuracağını açıklamıştı.

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