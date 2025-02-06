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Ege Denizi sallanmaya devam ediyor

Ege Denizi sallanmaya devam ediyor

AFAD’a göre, Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

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Ege Denizi'nde saat 21.16'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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