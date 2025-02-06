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Devlet Bahçeli ameliyat oldu! Sağlık durumu nasıl?

Devlet Bahçeli ameliyat oldu! Sağlık durumu nasıl?

Daha önce kalp kapakçığında yaşadığı sağlık sorununun tekrar etmesi nedeniyle hastaneye yatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kalp kapakçığı, başarı bir cerrahi müdahaleyle yenilendi.

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Kalp kapakçığında yaşadığı sağlık sorununun tekrar etmesi nedeniyle hastaneye yatırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kalp kapakçığı ameliyatı oldu. Daha önce aynı gerekçe ile ameliyat olan Bahçeli’nin kalp kapakçığı yenilendi. Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Devlet Bahçeli, partisinin 4 Şubat’taki grup toplantısını iptal etmiş, yıllar sonra bir kez daha İstanbul Anadolu Yakası’ndaki bir özel hastanede önceki gün tedavi altına alınmıştı.

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