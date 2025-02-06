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Gezi soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın kardeşi gözaltına alındı

Gezi soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın kardeşi gözaltına alındı

Hakkında yürütülen Gezi Parkı eylemleri soruşturmasında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanan ID Danışmanlık adlı şirketin sahibi Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı.

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Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ID Danışmanlık adlı şirketin sahibi Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinin örgütleyicilerinden biri olmakla suçlanarak tutuklanmasıyla devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

KARDEŞİ VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Barım hakkında yürütülen soruşturmada, ID İletişim Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşının da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

TEKELLEŞME İDDİALARI İLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında ve haberlerde yer alan iddiaları ihbar kabul ederek re'sen soruşturma başlatmış, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan ve birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye yol açtığı ve kendisine karşı çıkan oyuncuları sektörden uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya 'tanık' sıfatıyla ifade vermiş, ardından Barım gözaltına alınmıştı.

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