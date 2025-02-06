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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Nükleer silah peşinde değiliz"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Nükleer silah peşinde değiliz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını yineledi.

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, 1979 devriminin yıldönümü münasebetiyle Tahran'daki büyükelçiler ve yabancı misyon şefleriyle bir araya geldi.

Nükleer silah kullanmanın ülke doktirininde yeri olmadığını yineleyen Pezeşkiyan, "Savaş bizim lehimize değil. Biz nükleer silah peşinde değiliz. Bu, ülke liderinin (Ali Hamaney) fetvasıdır. Bu ülkede (nükleer silahın olmasını) iddia edenler dahi bizi nükleer silaha yönlendiremezler. Çünkü İran yönetim doktrininde masum insanların katledilmesi asla kabul edilemez." dedi.

İsrail'in bölgedeki tüm ülkelere saldırmasıyla birlikte İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında iddialarda bulunduğuna değinen Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın söz konusu tesisleri defalarca denetlediğini vurguladı.

"Nükleer tesislere saldırı tehditlerini ciddiye alıyoruz"

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, ülkedeki nükleer tesislere saldırı olması durumunda karşılık vereceklerini belirtti.

Şehit Behnam Bakıri İnsansız Hava Aracı Gemisi'nin Devrim Muhafızları Donanması'na katılması programında konuşan Selami, "Düşmanların İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehditlerine yıllardır aşinayız ve her zaman ciddiye alıyoruz. Ancak tehditlerden daha önemli olan, onlara nasıl yanıt vereceğimizdir ve biz, her türlü saldırıya karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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