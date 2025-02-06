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YÖK Başkanı Özvar'dan "2025-YKS" paylaşımı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
YÖK Başkanı Özvar'dan "2025-YKS" paylaşımı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bugün başvuruları başlayan 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) ilişkin paylaşımda bulundu.

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Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025-YKS başvurularının başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler öğrencilerimizi, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip, donanımlı ve çok yönlü bireyler olarak üniversitelerimizden mezun etmek için çalışıyoruz. Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Geleceğiniz için önemli olan bu süreçte hepinize başarılar dilerim."

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