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ABD ordusuna ait bir uçak pirinç tarlasına düştü

ABD ordusuna ait bir uçak pirinç tarlasına düştü

ABD ordusuyla anlaşmalı bir uçağın, Filipinler'in güneyinde bir pirinç tarlasına düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü bildirildi.

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ABD'nin Manila Büyükelçiliği ile Filipinli yetkililer, güneydeki Maguindanao del Sur eyaletinde ABD ordusuyla anlaşmalı bir uçağın düştüğünü açıkladı.

Associated Press'e (AP) konuşan ABD Büyükelçilik yetkilisi Kanishka Gangopadhyay, uçağın ABD ordusuyla anlaşmalı olduğunu belirterek, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'nın (USINDOPACOM) da kazaya ilişkin açıklama yapacağını kaydetti.

Maguindanao del Sur eyaletinden güvenlik yetkilisi Ameer Jehad Tim Ambolodto ise enkazdan yabancı uyruklu 4 kişinin cesedinin çıkarıldığını teyit etti. "PhilStar" gazetesinin haberinde de "Beech King Air 300" model uçağın, ülkenin güneyindeki Ampatuan'da bir pirinç tarlasına düştüğü aktarıldı.

Öte yandan, kazada ölenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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