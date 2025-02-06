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'Puff Daddy' lakaplı ABD'li rapçiye iki dava daha açıldı iğrenç suçlamalar

'Puff Daddy' lakaplı ABD'li rapçiye iki dava daha açıldı iğrenç suçlamalar

ABD'de, "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplarıyla tanınan rapçi Sean Combs hakkında 2 kadına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla iki dava daha açıldı.

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Ulusal basında çıkan haberlerde, New York eyalet mahkemesinde Combs hakkında açılan davanın birinde, rapçinin 1990'larda New York'ta bir barda düzenlenen partide bir kadına uyuşturucu madde vererek istismarda bulunduğu ve birden fazla kişiyle cinsel ilişkiye zorladığı iddia edildi.

Başkalarıyla cinsel ilişkiye girmeye zorladı iddiası

Diğer bir davacı da Combs'un, kendisini rızası dışında götürdüğü Manhattan'ın merkezindeki Trump Otel'de cinsel istismarda bulunduğu ve başkalarıyla cinsel ilişkiye girmeye zorladığını öne sürdü.

"Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede, Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un, "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirilmişti.

Amerikalı rapçinin davaları, 5 Mayıs'ta görülmeye başlanacak. Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

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