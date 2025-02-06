Trump'ın sözleri İsrail'e 'cesaret' verdi: İsrailli bakan IDF'ye 'Gazze talimatı' verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ''Gazze'yi devralma'' sözlerinin ardından İsrail bir kez daha ABD desteğini alınca İsrailli Savunma Bakanı Yisrael Katz harekete geçti. Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) Gazze için talimat verdiğini açıkladı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de Donald Trump ile bir araya gelmesinin ardından ortaya çıkan skandal Gazze sözlerine tepkiler çığ gibi büyürken İsrail bir kez daha ABD'den destek aldı. Trump'ın ''Gazze'yi devralma'' sözlerinin ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz orduya ''Gazze talimatı'' verdiğini açıkladı.

Gazze'den 'gönüllü' çıkışlar için hazırlıklara başlandığını söyleyen Katz, "IDF'ye Gazze sakinlerinin gönüllü olarak ayrılmalarını sağlayacak bir plan hazırlamaları talimatını verdim" dedi. Katz Gazzelilerin kendilerini kabul edecek herhangi bir ülkeye gidebileceklerin" vurguladı ve "Plan, kara geçişleri yoluyla çıkış seçeneklerinin yanı sıra deniz ve hava yoluyla çıkış için özel düzenlemeler içerecek" ifadelerini kullandı.

Trump'ın planını "cesur" olarak niteleyen İsrailli bakan, Filistinlilere destek veren İspanya, İrlanda ve Norveç gibi ülkeleri hedef aldı ve Filistinlileri kabul etmeyi reddederlerse "ikiyüzlülüklerinin açığa çıkacağını" savundu.

TRUMP'IN ''GAZZE'Yİ DEVRALMA'' SÖZLERİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti kapsamında Donald Trump ile bir araya geldi. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve açıklamaları büyük tepki çekti. Trump, daha önce de konum olarak 'çok güzel' bulduğunu söylediği Gazze'yi "ele geçirebileceği ve Filistinli nüfusun kalıcı olarak yerlerinden edilebileceği" yönünde açıklamalarda bulundu.

FİLİSTİNLİLER İÇİN YİNE SÜRGÜNDEN BAHSETTİ!

"ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." diyen Trump, Gazze'nin yaşanmaz halde olduğunu, Filistinlilerin orada kalmaları durumunda öleceklerini iddia etti. Trump bir kez daha Filistinlilerin ülkelerinden gidebileceklerini, Ürdün ve Mısır'ın ötesindeki ülkelerde de yaşayabileceklerini ifade etti.