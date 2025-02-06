Hemşireyi öldürdüğü iddia edilen zanlı: Sibel kolumu çekti, silah orada ateş aldı.

Bağcılar'da, aynı hastanede çalıştığı hemşireyi silahla öldürdüğü iddia edilen güvenlik görevlisinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

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Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Cumali Varan, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Varan, maktul Sibel Kavılı'yla aralarında imam nikahı bulunduğunu ve 7 yıldır birlikte yaşadıklarını öne sürdü.

Sibel Kavılı'nın son 1,5 yıldır astral seyahatle ilgili aldığı eğitimleri kendi üzerinde uyguladığını iddia eden Varan, sevdiği için buna izin verdiğini söyledi.

Varan, "Olay günü sekizinci yılımızdı. Sürpriz olsun diye bir çiçek aldım. Yanına gittim. Tartışma olmadı. Sadece 'Benim üzerimde astral seyahatle ilgili şeyler yapma.' dedim. Çünkü yaptığı astral seyahatler bizi yalnızlaştırdı. Ben bir hafta sonra kardeşimde kaldım. Yanına gittiğimde bana 'Yeni eğitimler aldım. Senin üstünde denemek istiyorum.' dedi. Ben kabul etmedim." diye konuştu.

Olay günü Kavılı'nın kendisine vurduğunu, hakaret ettiğini öne süren Varan, uzaklaşmak için girdiği balkondan tekrar içeri girince Kavılı'nın kendisine küfür ettiği iddiasında bulundu.

"Silahı kafama dayadım Sibel kolumu çekti, silah orada ateş aldı."

Sanık Varan, kadının kendisine "Beni yalnız bırakıyorsun." dediği için duşa girmediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Seans yapmaya başladık. Ben kendimi kötü hissettiğimi söyledim. Sibel bana 'Senin yüzünden varlıklarım beni terk ediyor. Sen semalara çıkıyorsun, sen semalardasın.' dedi. 'Benim aklımla oynama.' dedim. Kendime ateş etmek için odadan silahı aldım. Silahın orada olduğunu Sibel biliyordu. Silahı kafama dayadım. Sibel kolumu çekti, silah orada ateş aldı. Tam göğsüne isabet etti. Düşerken kolumdan tutuyordu, yine patladı. Sibel'i yatağa yatırdım. Olay yerindeki kanı Sibel'den korktuğum için temizledim. Sibel temiz olmak istiyordu."

Tanık Ahmet Gürbüz ise baldızı Sibel Kavılı ile sanığın bir süre önce ayrıldıklarını söyledi.

Kavılı'nın sanığın kendisini rahatsız ettiğini kendisine aktardığını ifade eden Gürbüz, "Sanığın tüm eşyalarını topladık. Kendisine götürdüm. Bunlar olaydan bir hafta önce yaşanmıştı." dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Mart 2024'te Bağcılar'da maktul hemşire Sibel Kavılı'yı (44) aynı hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan, birlikte yaşadığı sanık Cumali Varan (46) tarafından silahla ateş edilerek öldürüldüğü belirtiliyor.

İddianamede, 30 Mart'ta, olaydan sonra Gebze'den Bolu'ya gitmek üzere kaçtığı tespit edilen sanık Varan'ın otobüs mola verdiği sırada yakalandığı kaydediliyor.

"Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen sanık Cumali Varan'ın ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.