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HABER /  DÜNYA

Kamuya ait cihazlarda DeepSeek'in kullanımı yasaklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kamuya ait cihazlarda DeepSeek'in kullanımı yasaklandı

Hollanda'da hükümete ait cihazlarda, Çinli şirket DeepSeek'in yapay zeka uygulamasının kullanımına yasak getirildi.

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Hollanda'da Kamu Yayın Kuruluşu (NOS) haberine göre, Dijitalleşme ve Krallık İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Zsolt Szabo, DeepSeek'in hükümete ait cihazlarda kullanımının yasaklandığını belirtti.

Yapay zeka uygulaması DeepSeek "casusluk eğilimli bir uygulama" olarak nitelendirilerek, bu nedenle kamu cihazlarında kullanımının yasaklandığı kaydedildi.

DeepSeek'in kullanım yasağının merkezi hükümet cihazları için geçerli olduğu ve yerel yönetimlerin çalışanlarına yönelik benzer bir kısıtlamayı kendilerinin getirebileceği ifade edildi.

Hollanda Kişisel Verileri Koruma Kurumundan geçen hafta yapılan açıklamada DeepSeek'in dikkatli ve temkinli kullanılması çağrısında bulunulmuştu.

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