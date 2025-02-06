Altın fiyatları belli oldu! Dün rekor kırmıştı bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?

Altının gramı, yeni güne yatay başlamasının ardından 3 bin 302 liradan işlem görüyor.

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Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 3 bin 304 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından 3 bin 302 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 440 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 660 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün 2 bin 882,31 dolarla rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 859 dolardan işlem görüyor.

Varlık fiyatlarında, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir öne çıkarken, gözler yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.