Eğitime kar engeli! 6 ilçede okullar tatil edildi

Kastamonu'nun 6 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime bugün ara verildi.Abone ol
Çatalzeytin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çayağzı hattı hariç 6 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Bozkurt Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da kar yağışı nedeniyle ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Kar yağışı nedeniyle İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinin tamamı, Cide ve Şenpazar ilçelerinde de taşımalı eğitime bugün ara verildi.