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Eğitime kar engeli! 6 ilçede okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! 6 ilçede okullar tatil edildi

Kastamonu'nun 6 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime bugün ara verildi.

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Çatalzeytin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çayağzı hattı hariç 6 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bozkurt Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da kar yağışı nedeniyle ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinin tamamı, Cide ve Şenpazar ilçelerinde de taşımalı eğitime bugün ara verildi.

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