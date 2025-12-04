BIST 11.041
‘Senin yerine imza atarım’ devri sona eriyor! QR kodlu sistem geliyor

Üniversitelerde yoklama süreçleri dijitalleşiyor. Bundan böyle okul sıralarında QR kod ve konum doğrulamalı elektronik yoklama yapılacak.

Üniversitelerde ders başı yoklama uygulamalarında yeni bir dönem başlayacak. Yıllardır kâğıt üzerinde imzayla yürütülen ve zaman kaybına neden olan yoklama süreci, birçok üniversitede dijital sistemlere geçilmesiyle değişecek. Yeni düzenlemede en çok QR kodlu ve konum doğrulamalı elektronik yoklama kullanılacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, QR kodlu sistemde öğretim görevlisi her dersin başında özel bir kod oluşturacak. Öğrenciler sınıfa girdiklerinde bu kodu mobil cihazlarıyla tarayarak yoklamalarını otomatik olarak işleyecek. Kod sadece o derse özel üretileceği için kısa sürede geçerliliğini yitirecek ve ders dışında kullanılmasının önüne geçilecek.

Diğer yöntemde ise yoklama üniversitenin resmî uygulaması üzerinden yapılacak. Öğretim elemanı yoklamayı sistemden açacak, sınıfta bulunan öğrenciler “elektronik yoklama” bölümünden yoklamaya katılacak. Konum doğrulama ile öğrencinin sınıf içinde olduğu doğrulanacak; cihaz kimlik doğrulaması sayesinde yalnızca kayıtlı cihazlar yoklama alabilecek.

