MEB düğmeye bastı! Okula başlama yaşı değişiyor

Bu uygulama birinci sınıflarda 14 aya kadar varan yaş farkları oluşturuyor; sınıf içinde akademik uyumdan sosyal gelişime kadar pek çok güçlüğü beraberinde getiriyor. Bakanlık, yaş farkının yol açtığı akran zorbalığını önlemek ve sınıfları daha homojen bir yapıya kavuşturmak için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.