Ege adalarına füze koyacaklar! Ateşle oynayan Yunanistan'a Ankara'dan sert ayar

YUNANİSTAN Savunma Bakanı Dendias'ın 'Ege'yi füzelerle kapatacağız' çıkışına Milli Savunma Bakanlığı'ndan cevap geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır. Türkiye’yi hedef alan girişimlerin geçmişte sonuçsuz kaldığı gibi bugün ve gelecekte de başarıya ulaşamayacağını hatırlatıyoruz" denildi.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirmesi kapsamında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Açıklamalarda Yunanistan’la ilişkilerden Karadeniz güvenliğine, Paşalimanı Deniz Üssü iddialarından terörle mücadele ve sınır hattındaki son duruma kadar birçok başlık yer aldı.

'EGE'Yİ FÜZELERLE KAPATACAĞIZ'

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, geçtiğimiz gün Atina'da katıldığı etkinlikte Ege'yi füzelerle kapatacaklarını belirtip şunları söylemişti:

-"Şimdiye kadar olduğu gibi Ege’yi donanmanın savunması anlamsız. Yeni fırkateynler, yeni savaş gemileri Ege gibi dar bir denizde sınırlı faaliyet göstermek ve modern tehditlere maruz kalmak için çok pahalı araçlardır. Değeri 1 milyar Euro olan bir fırkateyni, değeri birkaç bin Euro’luk bir İHA ile imha edebilirsiniz. Bu yüzden doktrinimizi tamamen değiştirdik.

-Ege, sadece donanma tarafından korunmayacak. Ağırlıklı olarak, binlerce değilse bile yüzlerce adaya dağılmış seyyar füzelerle korunacak. Ege’de denizi karadan (adalardan kastediyor) kapatacağız. Böylece donanmanın operasyonları da bu dar denizle sınırlı kalmayacak"

'HER TÜRLÜ KARŞILIK VERİLİR'

Dendias'ın son açıklamalarına ilişkin soru üzerine MSB, Ege başta olmak üzere bölgedeki tüm gelişmelerin yakından izlendiğini belirtti. Bakanlık, Türkiye’nin önceliğinin Ege’nin ve çevre coğrafyanın barış ve istikrar içinde olması olduğunu vurgulayarak, Atina’dan da aynı yapıcı yaklaşımı beklediklerini ifade etti. MSB ayrıca bazı Yunanlı yetkililerin gerilimi artıran söylem ve adımlarının, iki ülke lideri arasında oluşan olumlu havayı zedelediğine dikkat çekti.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tehdit oluşturmayan hiçbir unsur için tehdit olmadığının altını çizen Bakanlık, Türkiye’ye yöneltilebilecek her türlü tehdide karşı da gerekli güç ve kararlılığa sahip olunduğunu kaydetti. Türkiye’yi hedef alan girişimlerin geçmişte sonuçsuz kaldığı gibi bundan sonra da başarıya ulaşamayacağı mesajı verildi.

EGE Denizi'nde Türkiye'nin hemen dibinde yer alan bir çok Yunan adası bulunuyor. Bu adaların silahsızlandırılmış olması gerekiyor.

KARDADENİZ'DE TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Karadeniz’de gemilere yönelik saldırılara dair soruya yanıt veren MSB, deniz kaynaklı tehditlere karşı “bölgesel sahiplik” ilkesi çerçevesinde tedbir ve inisiyatiflerin sürdürüldüğünü bildirdi. Alınan önlemlerle risklerin azaltılmasına çalışılsa da kalıcı, istikrarlı ve güvenli bir deniz ortamı için barışın gerekli olduğu vurgulandı.

Bakanlık, deniz yetki alanları ile kritik su altı ve su üstü altyapıların korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığını; deniz ve hava unsurlarıyla keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin devam ettiğini, ayrıca Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) kapsamında çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

PAŞALİMANI DENİZ ÜSSÜ İDDİASI

Türkiye’nin Arnavutluk’taki Paşalimanı Deniz Üssü’nden çekileceği yönündeki iddialara da değinen MSB, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakanlık, Paşalimanı Vlore’deki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arnavutluk Ekip Başkanlığı’nın lojistik, teknik ve eğitim-öğretim alanlarında iş birliğini geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.