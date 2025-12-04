Kim ne kadar ek zam alacak? 54 bin liraya varan seyyanen zam alacaklar
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeni tasarıyla maaşlarında iyileştirme bekleyen yönetici personel ve kariyer meslek mensupları memurların maaşlarına ek zam yapılacak. Peki 54 bin liraya varan bu ek zam hangi memurlara ne kadar ödenecek?
Uzun zamandır ek zam bekleyen bazı memurlar için iyi haber geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen önergeyle birlikte bazı memurlar için 54 bin liraya varan seyyanen zam ödemesi yapılacak.
KPSS A grubundan aldıkları puana göre kamuya giren uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı gibi kariyer meslek mensuplarının maaşlarına en son 2011 yılında ilave artış yapılmıştı. 2023 yılında tüm memurlara yapılan seyyanen zam da kariyer meslek mensupları ve yöneticiler ile diğer kamu çalışanlarının maaşları arasındaki makası daralttı.
KİMLER BU ZAMDAN FAYDALANACAK?
Müfettiş ve uzmanlar başta olmak üzere kariyer meslek mensupları ve yönetici pozisyonundaki kamu görevlileri uzun süredir maaşlarda iyileştirme talebinde bulunuyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçe görüşmelerinin son gününde tüm parti gruplarının desteğiyle kabul edilen önergeyle yönetici personel ile kariyer meslek mensuplarının maaşlarında iyileştirme yapıldı.
İlave artışlar yeni yıldan itibaren maaşlara yansıyacak. İlave zamdan yaklaşık 34 bin 200 kişi yararlanacak. Bunların yüzde 80’i kariyer meslek mensuplarından oluşuyor.