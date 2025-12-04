Kim ne kadar ek zam alacak? 54 bin liraya varan seyyanen zam alacaklar

KPSS A grubundan aldıkları puana göre kamuya giren uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı gibi kariyer meslek mensuplarının maaşlarına en son 2011 yılında ilave artış yapılmıştı. 2023 yılında tüm memurlara yapılan seyyanen zam da kariyer meslek mensupları ve yöneticiler ile diğer kamu çalışanlarının maaşları arasındaki makası daralttı.