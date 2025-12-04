Gazze'de hastalar ilaç beklerken İsrail ticari ürünlerle kuşatmayı aldatıcı bir vitrin kuruyor

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Muneer Alboursh, İsrail'in Gazze'de ateşkes ilan edilmesinden bu yana sağlık malzemelerinin girişine izin vermemesi nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini ancak ticari ürünlerin ulaşmasını sağlayarak burada "hayat normal" algısı yaratmaya çalıştığını söyledi.

Abone ol

Alboursh, AA muhabirine, Gazze'deki sağlık sisteminin çökmesi ve tıbbi ekipmanların bölgeye girişine izin verilmemesi hakkında değerlendirmede bulundu. İsrail'in ateşkese rağmen temel yaşam ve medikal malzemelerinin Gazze'ye girişine engel olduğunu vurgulayan Alboursh, "Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşından sonra Gazze'deki sağlık sistemi artık dünyadaki hiçbir sağlık sistemine benzemiyor. Hastaneler artık duvarsız, ameliyathaneler ve cihazlar olmadan. İlaçlar hastalar arasında damla damla bölüştürülüyor." dedi.

Alboursh, tüm imkansızlıklara rağmen sağlık personelinin hala çalışmaya devam ettiğini belirterek, tüm sağlık sisteminin felç olmasına çok kısa süre kaldığına dikkati çekti. Gazze'de acil müdahale için kullanılan sargı bezinden ameliyat malzemelerine kadar her şeyin lazım olduğunu dile getiren Alboursh, şöyle devam etti:

"Temel ilaçlarda ilaç eksikliği oranı yüzde 54'e, tıbbi malzemelerdeki eksiklik oranı yüzde 71'e ulaştı. Hastanelerin içinde artık gazlı bez bulamıyoruz, serum yok. Gazze'deki tıbbi serumlar sadece bu ay için yeterli. Altyapı tamamen çökmüş durumda, ilaçlarda ve malzemelerde şiddetli eksiklik var. Sağlık sisteminin durumu gerçekten çok acı verici. Binlerce hasta ilaç eksikliği ve tıbbi malzemelerin azlığı nedeniyle ölüyor."

Tıbbi malzemenin yanı sıra Gazze'de salgın hastalıkların artmaya başladığını ifade eden Muneer Alboursh, hastanelerin kapasitesinin üstünde çalıştığını aktardı.

Tüketim ürünleri giriyor, sağlık ekipmanları girmiyor

Alboursh, İsrail'in Gazze'ye tüketim mallarının girişine izin vererek bu ürünleri "vitrin" olarak kullandığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"İsrail, Gazze Şeridi'ni ikincil mallar, eğlence ürünleri ve çeşitli türlerde modern cep telefonlarıyla dolduruyor ama aynı zamanda kapıları ilaçlara, serumlara, antibiyotiklere, diyaliz cihazlarına ve cerrahi operasyon malzemelerine kapatıyor. Bu, kuşatmayı aldatıcı bir ticari vitrinle güzelleştirme girişimi. Gazze'ye gazlı içecekler, kozmetik ürünleri, elektronik oyunlar ve en yeni telefon modelleri taşıyan kamyonların girişine izin verilirken, hastaneler duvarsız, ameliyathaneler cihazsız, ilaçlar damla damla dağıtılan bir duruma bırakılıyor."

İsrail'in iki senedir özellikle hastaneleri hedef alması sonrası bu yapıların tamir edilemediğini vurgulayan Alboursh, ateşkes ilan edildiğinden beri kapalı olan hastanelerin, yeni hastanelerin ya da yeni tıp merkezlerinin açılmadığını kaydetti.

Alboursh, Gazze'deki sağlık sisteminin çökmesinden en çok çocukların zarar gördüğünü anlatarak, "Gazze Şeridi'nin ilaç ve tıbbi malzeme zinciriyle yeniden desteklenmesi gerekiyor. Bir yaşın altındaki çocuklarda anemi (kansızlık) oranı yaklaşık yüzde 82'ye ulaşmış durumda. Bu son derece tehlikeli bir oran. Karşımızda işgal (İsrail) tarafından kasıtlı olarak yapılmış tam bir yıkım ve tam bir tahribat var." diye konuştu.

Gazze'nin hayatta kalma aşamasından yeniden inşa sürecine geçmesi gerektiği uyarısında bulunan Alboursh, tesislerin yeniden rehabilite edilmesi, hastaneler için inşaat malzemelerinin ve ambulanslar için insani güvenli geçişlerin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü, Gazze'de tedavi edemedikleri hastalara verdikleri sevk kağıtlarının İsrail tarafından görmezden gelindiğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Salgınların yayılmasından, yetersiz beslenmeden bahsediyoruz. Binlerce hasta sevk kağıdı olmadan bekliyor ve sevki olanların sayısı 18 bin 100'ü aşmış durumda. Çocuklar ve yurt dışında tedavi bekleyenler bu sevklerle dışarı çıkamıyor. Çünkü sınır kapılarının açılması gerekiyor fakat hala kapalı ve insanlar seyahat edemiyor. Binlerce hasta yurt dışına tedavi için sevk alıyor fakat dışarı çıkamıyor. Bu tam anlamıyla bir yıkım. Ne yazık ki hastanelerin kapıları, yaralıların çokluğundan dolayı şu anda bu sayıdaki yaralıyı kabul edecek durumda değil. Gerçekte kapasite mevcut, tecrübemiz mevcut, sağlık ekiplerimizin direnci büyük. Eksik olan şey kapıların açılması ve tedarik zincirinin girişi. Eğer kapılar açılır ve bu yardımlar girebilirse dünya, savaşlar tarihindeki en hızlı sağlık iyileşme sürecine tanık olacaktır."