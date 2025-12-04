Kimdir bu Fatma Deniz? Almanya onu gözde üniversitesine rektör yaptı

ALMANYA'da bir Türk profesör ülkenin gözde üniversitesinin başına geçti. Prof. Dr. Fatma Deniz, Berlin Teknik Üniversitesi'ne rektör seçildi. Bursa Kız Lisesi mezunu Deniz, 4 yıl görev yapacak. Türk profesör rakibine iki kat fark attı. Bursalı olan Fatma Deniz, yapay zeka alanındaki eğitimi ile biliniyor.

Bursa Kız Lisesi mezunu olan, Almanya ve ABD'de yüksek eğitim gören Prof. Dr. Fatma Deniz, Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu. DW Türkçe'nin haberine göre Fatma Deniz, Almanya'nın önde gelen teknik üniversitelerinden Berlin Teknik Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yapıyor.

Prof. Dr. Fatma Deniz, 4 yıllık yeni görevine 1 Nisan 2026'da başlayacak. Fatma Deniz, Almanya'da rektör olan ilk Türk bilim insanı oldu.

Üniversitede rektör seçimle belirleniyor. 5 adayın katıldığı seçimde geçen hafta ilk tur yapıldı, ardından 3 aday çekilince, mevcut rektör Geraldine Rauch ve Fatma Deniz finale kaldı.

Son oylamada Deniz, 42 oyla rektör seçildi. Rauch ise 18 oyda kaldı.

Fatma Deniz aslen nereli kimdir?

11 Haziran 1983 Münih doğumlu. 1997-2001 yılları arasında Bursa Kız Lisesi'nde öğrenim gördü ve liseyi 1. olarak bitirdi. 2008'de Münih Teknik Üniversitesi'nin bilgisayar bilimi alanında lisans derecesi ile mezun oldu. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletlerine giderek Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde hesaplamalı sinir sistemleri alanında yüksek lisansını tamamladı.

YAPAY ZEKA EĞİTİMİ VAR

Doktora çalışmalarını Berlin Teknik Üniversitesi’nde (TU Berlin), Berlin Bernstein Hesaplamalı Sinirbilim Merkezi (BCCN) ile iş birliği içinde bilgisayar bilimleri alanında tamamladı. 2013-2020 yılları arasında ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de araştırmalar yürüttü. Yapay zeka üzerine çalışmalar yaptı. Şu anda aynı üniversitede dijitalleşme ve sürdürülebilirlikten sorumlu rektör yardımcısı olarak görev yapıyordu.