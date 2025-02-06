Geçen ay 'en sıcak ocak' oldu

AB'nin Copernicus uydu sistemi, La Nina etkisine rağmen geçen ayın tarihin en sıcak ocak ayı olduğunu açıkladı.

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Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus Uydu İzleme Sistemi, gezegeni serinleten La Nina hava olayına rağmen 2025 yılının en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Copernicus tarafından yapılan açıklamaya göre, küresel ortalama sıcaklık 13,23 derece olarak ölçüldü. Bu rakam, sanayi öncesi dönem (1850-1900) sıcaklık ortalamasının 1,75 derece üzerine çıkıldığını gösteriyor. Böylece, bir önceki rekorun sahibi Ocak 2024’ün (13,14 derece) rekoru kırılmış oldu.

Bu veriler, iklim değişikliğinin hız kesmeden devam ettiğini ve küresel sıcaklık artışlarının La Nina’nın soğutucu etkisine rağmen sürdüğünü ortaya koyuyor.

Ocak 2025: Avrupa İçin En Sıcak İkinci Ocak Ayı

Copernicus'un verilerine göre, Ocak 2025’te Avrupa karasal ortalama sıcaklığı 1,80 derece olarak ölçüldü.

Bu veri, Ocak 2020'den sonra Avrupa'da kaydedilen en sıcak ikinci ocak ayı olduğunu gösteriyor. Yani, Avrupa kıtası küresel sıcaklık artışından doğrudan etkilenmeye devam ediyor.

2020 yılına kıyasla bir miktar düşük olsa da, uzmanlar bu sıcaklık artışının iklim değişikliğinin artık kalıcı hale geldiğini gösterdiğini belirtiyor.

LA NİNA ETKİSİ VE KÜRESEL ISINMAYA KARŞI YETERSİZ KALAN DOĞAL SÜREÇLER

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) İklim Stratejisi Lideri Samantha Burgess, Copernicus'un açıklamasında, sıcaklık artışlarının doğal iklim döngülerine rağmen rekor seviyelere ulaştığını vurguladı: