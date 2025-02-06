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Trump, trans sporcuları kadın spor müsabakalarından men eden kararnameye imza attı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trump, trans sporcuları kadın spor müsabakalarından men eden kararnameye imza attı

ABD Başkanı Donald Trump, trans sporcuları kadın spor müsabakalarından men eden başkanlık kararnamesini imzaladı.

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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, seçim döneminde sözünü verdiği bir konuda daha adım attı.

Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, doğuştan erkek olan trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmasını yasaklayan düzenlemeyi hayata geçirdi.

Törende yaptığı konuşmada Trump, biyolojik olarak "erkek" ve "kadın" olarak iki cins olduğunu, bunun dışındaki tanımlamaları kabul etmediklerini ve trans sporcuların kadın spor müsabakalarında işinin olmadığını söyledi.

Trump, "Geçen yıl Paris Olimpiyatlarında bir erkek boksörün, kadın rakibine acımasızca davranması sonucunda onun 46 saniyede yenik sayılmasının ardından onun altın madalyasını çalmasını nasıl unutabilirsiniz? Tüm bunlar bugün sona eriyor, çünkü bu başkanlık kararnamesiyle kadın sporlarına karşı savaş sona erdi." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın imzaladığı kararname, federal fon alan tüm eğitim kurumları için, trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmalarına izin vermeleri halinde söz konusu fonun kesilmesini zorunlu kılıyor.

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