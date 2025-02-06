Kapramanmaraş merkezli büyük depremlerin 2. yıl dönümünde kayıplar anıldı

6 Şubat 2023'te 11 ilimiz büyük deprem felaketini yaşadı. 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremde 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Yüz binden fazla yaralı vardı. En az 35 bin bina yerle bir oldu. Felaketin yarattığı büyük acının ikinci yılında depremin yaşandığı şehirlerde kayıplar anılıyor.

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, afette hayatını kaybedenler anıldı.

Pazarcık Kaymakamlığı tarafından depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programı kapsamında vatandaşlar, belediye hizmet binası önünde toplandı.

Kaymakam Muhammed Kaya, konuşmasında, afetlere karşı tedbir alınması gerektiğini belirtti.

Konuşmanın ardından Pazarcık Belediyesince hazırlanan deprem filmini izleyen katılımcılar, protokol üyeleriyle 6 Şubat 2023'teki ilk sarsıntıda saatler 04.17'yi gösterirken sabit kalan Pazarcık Saat Kulesi'ne yürüdü.

İlçede hayatını kaybeden 420 kişi için saat kulesinin önüne karanfil bırakan gruba belediye ekiplerince su ve çorba ikramında bulunuldu.

Anma programı, saat 04.17'de okunan selanın ardından depremde yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.





HATAY

Hatay'da da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamlarını yitirenler için anma programı yapıldı.

Valilik koordinesinde düzenlenen anma etkinliği kapsamında, Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar Vali Ürgen Parkı'nda bir araya geldi.

Kalabalık grup, "Sessiz Yürüyüş" adı altında Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'nda yürüdü.



İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de afette yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bu sırada vatandaşların birçoğunun gözyaşlarını tutamadığı görüldü.





3 SEMAVİ DİNİN TEMSİLCİLERİNDEN DUA

Anma programı kapsamında, 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.

Daha sonra depremde yaşamını yitirenler anısına Asi Nehri'ne kırmızı karanfil atıldı.

Merkez Defne ilçesinde de belediye ekiplerince Uğur Mumcu Bulvarı'nda "Unutmadık" yazılı platform kuruldu. Burada toplanan kalabalık, kayıplarını andı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği anmada, vatandaşlar dilek fenerleri uçurdu.

Yunus Emre Parkı'nda toplananlar da saat 04.17'yi gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu. Katılımcılar daha sonra Asi Nehri'ne karanfil, defne dalları ve reyhan attı.



İskenderun ilçesi Anıt Alanı'nda da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için 04.17'de anma programı yapıldı.

Kaymakamlık koordinesindeki programa katılanlar, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.



GAZİANTEP

Gaziantep Valiliğince, merkez Şehitkamil ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde, 6 bloktan 4'ü yıkılan ve 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde anma programı düzenlendi.

Taziyeevinde toplanan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve yakınlarını kaybeden vatandaşlar, enkaz alanına yürüdü.

"Sessiz" gerçekleştirilen yürüyüşün ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, saygı duruşunda bulundu. Program, duaların okunmasının ardından son buldu.

Enkaz alanına gelen bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü.



ADIYAMAN

Adıyaman'da da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında binlerce kişinin katılımıyla "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Vali Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de katılımıyla Valilik önünde bir araya gelenler, kentin simgesi olan ve aradan geçen iki yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar ellerinde karanfil ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı depremzedeler, "sessiz yürüyüş" sırasında gözyaşlarını tutamadı, yüzlerce dilek balonunu gökyüzüne bıraktı.

Yürüyüşün ardından depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu.

Program kapsamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.



ADANA

Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi.

Depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi.

Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin de konuşmasının ardından katılımcılar, yıkılan binanın bulunduğu alana karanfil bıraktı.



MALATYA

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.



"Asrın felaketi"nde 17 kişinin hayatını kaybettiği Hayat Sitesi alanında buluşan bir grup, meşale yakarak alana karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu.



Diyarbakır’da, 1’i boş 7 bina yıkıldı. Depremde 411 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. 5 bin 494 bina ağır, 2 bin 645 bina orta hasar aldı. Depremin 2’nci yıldönümü dolayısıyla, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Tesisler Kavşağı'nda 77 kişinin hayatını kaybettiği 11 katlı Serin-2 Apartmanı'nın enkazının kaldırıldığı alanda anma töreni düzenlendi.



Depremin yaşandığı saat 04.17’de, alana karanfil bırakılarak, mum yakıldı. Törene DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nizam Dilek, bazı sivil toplum kuruluşları ile meslek örgütü temsilcileri, hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.