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Ege Denizi'nde deprem fırtınası son 12 saatte 10 deprem oldu

Ege Denizi'nde deprem fırtınası son 12 saatte 10 deprem oldu

Ege Denizi'ndeki Santorini Adası çevresinde ardı ardına gelen sarsıntılar Ege'nin iki yakasında endişe yaratıyor. Son 12 saatte 10 deprem meydana geldi.

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Ege Denizi'nde depremlerin ardı arkası kesilmiyor. AFAD buradaki sismik faaliyetleri "deprem fırtınası" olarak tarif etti.

28 Ocak - 3 Şubat arasında bölgede 500'den fazla deprem kaydedildi.

4 Şubat Salı sabahı da 4.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Son 12 saatte 9 deprem daha oldu.

Sarsıntılar devam ederken Santorini ve çevresindeki Ios, Amorgos ve Anafi adalarından 6 bin kişi ayrıldı.

4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, saat 06.36'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, saat 06.36'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

4,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, saat 06.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

4,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, saat 05.54'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, saat 05.45'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

4,1 büyüklüğünde deprem 

Ege Denizi'nde saat 05.02'de, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, saat 04.41'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

4.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, saat 01.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, saat 22.09'da, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

4.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 20.47'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

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