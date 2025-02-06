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21 aylık bebeğin ölümü ile ilgili Bakanlık'tan soruşturma

21 aylık bebeğin ölümü ile ilgili Bakanlık'tan soruşturma

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmit’te bir yurtta hayatını kaybeden 21 aylık bebekle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlık, olayın detaylı incelenmesi için müfettiş görevlendirildiğini ve kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceğini açıkladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmit'te yurtta boğularak hayatını kaybettiği öne sürülen 21 aylık bebeğin ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını ve detaylı inceleme için müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında yer alan "21 aylık bebek yurtta boğularak öldü" haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kocaeli İzmit’te Çocuk Evleri Sitesi'nde görevli personelin, yatağında uyuyan çocuğun nefes almadığını fark etmesi üzerine kurum personelince ivedilikle ilk müdahale yapılmış ve çocuğumuz ambulansla hastaneye götürülmüştür. Hastaneye kaldırılan çocuğumuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Olayla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, Bakanlığımızca detaylı inceleme için müfettiş görevlendirilmiştir. Çocuğumuzun kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek olup, inceleme sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır."

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