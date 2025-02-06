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Kadir İnanır'dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi

Kadir İnanır'dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi

Usta oyuncu Kadir İnanır, uzun süredir tedavi görüyordu. Sevenlerinin iyi haberini beklediği Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili iş insanı Mithat Erdem paylaşımda bulundu.

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75 yaşında olan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kadir İnanır geçtiğimiz Mart ayında inme sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilmişti.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Tedavisi iyiye giden sanatçı 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti.

Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Fizik tedavi süreci devam eden 75 yaşındaki sanatçının son hali ortaya çıktı.

"CAN DOSTUM"

Sağlık durumu yakından takip edilen Kadir İnanır’ı iş insanı Mithat Erdem ziyarete gitti. Erdem, birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından; "Can dostum Kadir İnanır... Daha güzel günlere!" notuyla paylaştı.

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