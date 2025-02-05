Bakan Kurum: 2025 sonu geldiğinde evine girmeyen tek bir afetzede kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde süren çalışmalara ilişkin, "11 ilde 3 bin 500 şantiyede ülke büyüklüğünde bir inşaat yürütüyoruz. İnşaatlarda 182 bin mimar, mühendis çalışıyor emek döküyor. 2025 sonu geldiğinde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TRT Haber'de Kanal Koordinatörü Mücahid Eker'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Eşi benzeri görülmemiş bir depremle sarsıldık"

6 Şubat'ta 14 milyon insanımızı etkileyen asrın felaketi dediğimiz bir depremle sarsıldık, büyük acılar yaşadık. Depremin ilk saatlerinden itibaren biz buradaydık. Zor bir süreç, gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir depremle sarsıldık. Her geldiğimde de burada yaşadıklarım tekrar film şeridi gibi gözlerimizin önüne geliyor. Biz kendimizi deprem bölgesine ait hissediyoruz. İlk günden beri sürekli buradayım. Yeniden bakan olduğumda yine ilk işim deprem bölgesine gelmek oldu. Beni görünce seviniyorlar. Kendi evlerinden akralarından biri gelmiş gibi o samimiyeti hissedebiliyorum.

"Verdiğimiz sözleri tutabilmek bizim için en büyük şeref"

Depremzede kardeşlerimiz için verdiğimiz sözleri tutabilmek bizim için en büyük şeref. Ekiplerle birlikte verdiğimiz mücadele apayrı. Biz gündüz duygularımızı yansıtamıyorduk. O yolların dili olsa konuşsa. 45 günde temel attık, 180 günde binaların inşasına başladık. İslahiye'nin yüzde 60'ı-70'i yıkıldı. 3'üncü gündü. Cumhurbaşkanımızı aradım "500 bin konutun yapılması gerekir" dedim. "Murat hazır ol bu devletin gücü de kuvveti de o konutları yapmaya yeter" dedi. Büyük motivasyon, umut oldu benim için.

"450 bin konutun tamamının inşasını başlattık"

Dünyada duymadım böyle bir depremi, böyle bir yıkımı. Konutlara, iş yerlerine, okullarına zarar verirken ekonomi ve istihdama da zarar verdi. Yurt dışından gelen mevkidaşlarımıza "Deprem üzerinden geçen 201 bin konutu teslim ettik" deyince bu sayılar doğru mu diye dinliyorlar. Almanya'da yaşanan sel felaketinin ardından enkazını kaldırmaları haftalarca sürdü. 450 bin konutun tamamının inşasını başlattık. Bu da bizim devletimizin gücüdür. Cumhurbaşkanımızın iradesini sahaya yansıtmasıdı.

"Ülke büyüklüğünde bir inşaat yürütüyoruz"

Anadolu Karanfili burada kardeşliği, yükselişi temsil eden bu projede Asrın Birlikteliği'ni ifade etmeye çalıştık. O umutlar yeşerdikçe, insanlarımızın yeni evlerinden oturunca bunu hissedince biz de motive oluyoruz. 11 ilde 3 bin 500 şantiyede ülke büyüklüğünde bir inşaat yürütüyoruz. İnşaatlarda 182 bin mimar, mühendis, işçi çalışıyor alın teri, emek döküyor. Niye? 1 dakika önce afetzede vatandaşımıza o evleri verebilmek için…

"2025 sonu geldiğinde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak"

24 Ocak'ta 201 bininci anahtarımızı teslim ettik. Tamamının inşaatı başlandı. 2025 sonu geldiğinde bizim hedefimiz evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak. Bunun için de ekiplerimiz harıl harıl çalışıyor. Koordine halinde bir süreci yürütüyoruz. TOKİ'de yaşayan bir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Evlerimizi de o hassasiyetle yapıyoruz.