Eski milletvekillerine çakar ve geçiş üstünlüğü onayı çıktı

CHP'li milletvekillerinin girişimleri sonucu, eski milletvekillerine çakar lamba kullanma ve geçiş üstünlüğü izni verildi.

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Trafikte geçiş üstünlüğü sağlamak amacıyla son zamanlarda kural dışı çakar kullanımına getirilen cezalar artırılmıştı.

Büyük şehirlerde kronikleşen trafik sorununu katmerlendiren kanun dışı çakar kullanımıyla mücadele sürerken, siyaset camiasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ESKİ VEKİLLERE ÇAKAR İZNİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yürütülen girişimler sonucunda, eski milletvekillerine çakar lamba kullanma izni çıktı.

CHP TBMM İdare Amiri ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın ısrarlı çabaları, daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanan bu uygulamanın yeniden hayata geçirilmesini sağladı.

ESKİ VEKİLLER İSTEDİ, YENİ VEKİLLER YOLU AÇTI

Türkiye’de mevcut milletvekilleri, trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olup araçlarına yazılan cezalar sistemden düşürülüyor. Bu ayrıcalığın eski vekiller için de geçerli olması yönünde uzun süredir kulis çalışmaları yürütülüyordu. CHP’li Bayraktutan ve Karaca, konuyu TBMM Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na taşıyarak süreci hızlandırdı. Yapılan girişimler sonucunda, eski milletvekillerinin de çakar lamba kullanabileceği onaylandı.

BAKANLIK DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, geçmişte çakar kullanımına dair düzenlemelerde net bir tutum sergileyerek, yetkisiz kullanımın trafik güvenliğini tehdit ettiğini vurgulamıştı. 1 Kasım 2019 itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelikle, çakar lambaların yalnızca ambulans, itfaiye, AFAD, kolluk kuvvetleri ve devletin en üst düzey protokolündeki makam araçlarında kullanılabileceği belirtilmişti. Bu düzenleme, yetkisiz çakar kullanımına karşı ciddi önlemler içeriyordu.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

CHP’li vekillerin çakar kullanımına dair yasağı eski milletvekilleri lehine kaldırması ve bunun sosyal medyada yayılması, kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Vatandaşlar, özellikle trafikte ayrıcalıkların genişletilmesine karşı çıkarken, konunun CHP Genel Merkezi'nde de tartışmalara neden olduğu iddia edildi.