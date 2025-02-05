BIST 9.642
DOLAR 35,93
EURO 37,48
ALTIN 3.307,36
HABER /  EKONOMİ

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Koç Holding'in oldu

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Koç Holding'in oldu

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesinde sözleşmeyi 504 milyon dolar teklif veren Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından şartname gereği kurulan Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ imzaladı.

Abone ol

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi 16 Temmuz'da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda (ÖİB) gerçekleştirilmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ihalede en yüksek teklifi veren ilk üç firma onaylanırken, ihale şartnamesi hükümleri gereği teklif sahipleri sırasıyla sözleşme imzalamaya davet edildi.

İhalede en yüksek teklifi veren isim sözleşme şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle imzaya gelmezken, 504 milyon dolar ile en yüksek ikinci teklifi veren Tek-Art imza için ÖİB'ye davet edildi.

Sözleşmeyi Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından şartname gereği kurulan Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ imzaladı. İmza törenine ÖİB, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ile şirket temsilcileri katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şenol Güneş: Bizim için beklenmeyen bir sonuç
Şenol Güneş: Bizim için beklenmeyen bir sonuç
Okulda toplu gıda zehirlenmesi şüphesi: 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Okulda toplu gıda zehirlenmesi şüphesi: 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı İsmail ile görüştü
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı İsmail ile görüştü
Survivor Turabi'nin şarkısı olay oldu Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıktı
Survivor Turabi'nin şarkısı olay oldu Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıktı
CHP'den ön seçim krizi patlak verdi üç isim 9 Şubat'ta bir araya geliyor
CHP'den ön seçim krizi patlak verdi üç isim 9 Şubat'ta bir araya geliyor
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi
Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye'deki havalimanlarını ocakta 16,2 milyon yolcu kullandı
Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye'deki havalimanlarını ocakta 16,2 milyon yolcu kullandı
Ege'deki hareketlilik! Deprem uzmanı böyle açıkladı: Sürpriz olmaz...
Ege'deki hareketlilik! Deprem uzmanı böyle açıkladı: Sürpriz olmaz...
İspanya'dan ABD Başkanı Trump'ın skandal Gazze planına tepki
İspanya'dan ABD Başkanı Trump'ın skandal Gazze planına tepki
Bakan Murat Kurum, deprem bölgesindeki projelerle ilgili bilgiler verdi: "Vatandaşın istemediği hiçbir işe imza atmadık"
Bakan Murat Kurum, deprem bölgesindeki projelerle ilgili bilgiler verdi: "Vatandaşın istemediği hiçbir işe imza atmadık"
Akşam saatindeki bazı seferler iptal edildi! Yola çıkacaklar dikkat
Akşam saatindeki bazı seferler iptal edildi! Yola çıkacaklar dikkat
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli