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Okulda toplu gıda zehirlenmesi şüphesi: 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Okulda toplu gıda zehirlenmesi şüphesi: 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Hakkari’de okulda öğle yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 34 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Hakkari’nin merkeze bağlı Bağışlı köyündeki Mehmetçik İlk ve Ortaokulu’nda, öğle yemeği sonrası 34 öğrenci mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

ÖĞLE YEMEĞİNİN ARDINDAN ÖĞRENCİLERDE ŞİKAYETLER BAŞLADI

Olay, Hakkari merkeze bağlı Bağışlı köyündeki Mehmetçik İlk ve Ortaokulu’nda meydana geldi. Okulda öğle yemeği dağıtıldıktan kısa bir süre sonra bazı öğrenciler mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetlerin artması üzerine öğretmenler ve okul yönetimi durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede okula ulaşan sağlık ekipleri, 34 öğrenciyi ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Öğrencilere acil müdahale edilirken, gıda zehirlenmesi şüphesiyle detaylı tetkikler başlatıldı.

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