Ege'deki hareketlilik! Deprem uzmanı böyle açıkladı: Sürpriz olmaz...

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ege Denizi'nde artan sismik hareketliliğe ilişkin, "Bu sarsıntılara bir volkanik faaliyeti haber veren depremler diyebiliriz." dedi.

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28 Ocak'tan bu yana Ege Denizi'nde görülen deprem yoğunluğunu değerlendiren Pampal, bölgenin Afrika ve Anadolu levhasının çarpışma noktası içerisinde olduğunu söyledi.

"Çok ciddi bir etkisi olacağını..."

Pampal, Santorini Adası bölgesinde 2011-2012 yıllarında da benzer deprem fırtınalarının görüldüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu sarsıntılara bir volkanik faaliyeti haber veren depremler diyebiliriz. Santorini tekrar patlarsa o civardaki adalarda ciddi hasara yol açabilir. Patlamayabilir de çünkü 2011'de bir yıldan fazla deprem fırtınası yaşandı ve patlamadı. Patlama mümkün olabilir ancak bize oldukça uzak, 150-200 kilometre mesafede. O bakımdan çok ciddi bir etkisi olacağını değerlendirmiyorum."

"Bölgede büyük deprem olursa da sürpriz olmaz"

Bölgede geçmişte 7 şiddetinden büyük depremlerin kaydedildiğini dile getiren Pampal, tedbirli olunması gerektiğini anlattı.

Deprem uzmanı Pampal, "Bölge çok hassas. 'Bu depremler, büyük bir depremi tetikler mi?' sorusu sıkça soruluyor ancak bunu büyük depremden ziyade bir volkanik patlamanın habercisi olarak değerlendirmek lazım. Bölgede büyük deprem olursa da sürpriz olmaz." ifadesini kullandı.