Kartalkaya otel yangını: 50 yaralının tamamı taburcu edildi

Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken, tedavi altına alınan 50 yaralıdan son ikisi de hastaneden taburcu edildi. Böylece yangında yaralananların tamamı iyileşerek hastaneden ayrılmış oldu.

Abone ol

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 78 olarak kayıtlara geçerken, dumandan ve karbonmonoksit gazından etkilenen 50 kişi hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Yangın faciasının ardından hastanelerde tedavi gören son iki yaralı olan Yasemin E. ve Çağlar K. de sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi. Böylece, yangın nedeniyle hastanelere kaldırılan tüm yaralıların tedavisi tamamlanmış oldu.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ederken, kamuoyunun yakından takip ettiği facianın nedenlerine ilişkin resmi incelemeler sürüyor.