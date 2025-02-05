Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saatte 70 kilometre hıza ulaşan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bodrum-Datça ve Bodrum-İstanköy feribot seferleri iptal edilirken, yetkililer balıkçılara denize açılmamaları konusunda uyarıda bulundu. Dalgaların boyu 3 metreyi aşarken, fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan rüzgâr nedeniyle Bodrum-Datça ve Bodrum-İstanköy (Kos) feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü’nün Bodrum-Kaş arasındaki denizlerde fırtına uyarısında bulunmasının ardından bölgede kuvvetli rüzgâr etkisini gösterdi. Açıklamada, rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği ve yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.