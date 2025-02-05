Meteoroloji peş peşe uyarılar yapmıştı! İstanbul'a beklenen kar yağışı başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde etkili olmaya başladı.Abone ol
Meteorolojinin Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından kentin yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere bazı bölgelerinde aralıklarla kar etkili oluyor.
Kar yağışı, Anadolu Yakası'nın Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde aralıklarla tipi şeklinde, Avrupa Yakası'nın Beylikdüzü ilçesinde hafif görülüyor. Aydos Tepesi'nde de kar aralıklarla devam ediyor.