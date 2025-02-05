Özel Ege'deki depremlerle ilgili konuştu: Türkiye'de devlet hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ege Denizi’ndeki sismik hareketliliğe dikkat çekerek, Yunanistan’ın adaları boşalttığını ancak Türkiye’de yetkililerin hiçbir önlem almadığını söyledi. Özel, "Deprem sonrası gözyaşı değil, öncesinde alınan önlemler kıymetlidir. Yetkilileri acilen harekete geçmeye çağırıyorum" dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında Adıyaman’a giderek deprem şehitliğini ziyaret etti ve depremzedelerle bir araya geldi. Ziyaretleri sırasında açıklamalarda bulunan Özel, Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilikle ilgili olarak Türkiye'nin hareketsiz kalmasını eleştirdi.

Özel, CHP’li belediye başkanlarıyla bir toplantı yaptıklarını belirterek, “Yunanistan, Ege’deki adalarını boşaltırken Türkiye’de yetkililer hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Bilim insanları, 6 büyüklüğünün üzerinde bir deprem fırtınası yaşanabileceğini söylüyor ancak devlet bu konuda herhangi bir adım atmıyor” dedi.

"DEPREM SONRASI DEĞİL, ÖNCESİNDE ÖNLEM ALMALIYIZ"

Deprem sırasında ve sonrasında yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirten Özel, asıl kıymetli olanın afet yaşanmadan önce önlem almak olduğunu vurguladı. “Deprem sonrası gözyaşı dökmek değil, o gözyaşlarını önlemek için harekete geçmek gerekir” diyen Özel, 6 Şubat depremlerinden yeterince ders alınmadığını belirtti.

"DEPREM BÖLGELERİ HAZIRLANMADI, SÖZLER TUTULMADI"

Özel, 6 Şubat depremlerinin ardından yetkililerin depremzedelere verdiği sözlerin tutulmadığını belirterek, “Deprem illeri depreme hazırlanmamıştı, deprem günü de müdahale gecikti. En çok ihtiyaç duyulduğu zamanda orduyu üç gün boyunca kışlasında tuttular. Sonrasında ise verilen vaatlerin büyük kısmı yerine getirilmedi” ifadelerini kullandı.

Özel, yetkililere bir an önce harekete geçme çağrısında bulunarak, “Depremi önlemek mümkün değil ama ona karşı hazırlıklı olmak bizim elimizde” dedi.