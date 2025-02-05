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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'a çağrı cihazı hediye etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'a çağrı cihazı hediye etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a 17 Eylül 2024'te Hizbullah'a yönelik saldırılarla gündeme gelen çağrı cihazlarından hediye etti.

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Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Trump'a bir altın bir de normal çağrı cihazı hediye etti.

Trump, Netanyahu'nun hediyesine "Büyük bir operasyondu." diye karşılık verdi.

İkili, daha sonra Oval Ofis'e geçerek açıklamalarda bulundu.

 Hizbullah'a ait çağrı cihazları patlatılmıştı

İsrail, 17 Eylül 2024'te Lübnan'daki Hizbullah'a ait çağrı cihazlarına önceden yerleştirilen patlayıcıları eş zamanlı olarak tetikleyerek bir saldırı düzenlemişti.

Çağrı cihazlarının patlaması sonucunda yaklaşık 3 bin Hizbullah mensubu yaralanmış, onlarcası hayatını kaybetmişti.

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