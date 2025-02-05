Sıla bebek davasında duruşma 7 Şubat'a ertelendi

Tekirdağ'da darp ve cinsel istismara uğrayarak hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin ölümüyle ilgili davada ikinci duruşma görüldü. Mahkemede akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilen anne Behiye Yeniçeri, "Bakım yükümlülüğünü ihmal etmedim" savunmasını yaptı. Sanıkların ağır cezalar almasını isteyen aile, adaletin sağlanmasını bekliyor. Duruşma 7 Şubat’a ertelendi.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde darp edilip cinsel istismara uğradığı belirlenen ve hastanede yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin ölümüyle ilgili davanın ikinci duruşması görüldü. Sanıklar arasında yer alan anne Behiye Yeniçeri mahkemede savunmasını yaparken, akıl sağlığının yerinde olduğunu gösteren rapor da duruşmada okundu. Mahkeme, davanın üçüncü duruşmasını 7 Şubat’a erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ: DARP VE İSTİSMAR İDDİALARI

2 Ağustos 2024’te anne Behiye Yeniçeri, vücudunda morluklar bulunan kızı Sıla Yeniçeri’yi Malkara Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yeniçeri, çocuğunun komşusu tarafından düşürüldüğünü iddia etti. Ancak doktorlar, küçük kızın vücudundaki darp izlerinden şüphelenerek durumu polise bildirdi. Aileye teslim edilen Sıla, 8 Eylül’de yeniden hastaneye götürüldüğünde baygın haldeydi. Doktorlar yapılan muayenede beyin kanaması geçirdiğini tespit etti ve fiziksel şiddet gördüğüne dair bulgulara ulaştı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemeler ise küçük kızın cinsel istismara maruz kaldığını ortaya çıkardı.